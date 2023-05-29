"Был ли какой-то диалог со "Спартаком"? У меня не было. Хочу сезон закончить хорошо. Хотелось бы перейти туда? Хотелось бы сезон хорошо закончить", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
Ранее СМИ сообщали, что главный тренер Гильермо Абаскаль утвердил кандидатуру Данилы Глебова, в качестве усиления московского "Спартака". Несколько дней назад "Ростов" объявил о продлении контракта с Глебовым до 30 июня 2028 года.
23-летний российский футболист, играющий на позиции опорного полузащитника, выступает за "Ростов" с января 2019 года, перебравшись из махачкалинского "Анжи". В этом сезоне Глебов сыграл за ростовчан 38 матчей, забил 4 гола и 5 раз ассистировал партнерам.
Глебов: хотелось бы перейти в "Спартак"? Хотелось бы сезон хорошо закончить
Опорный хавбек "Ростова" Данил Глебов прокомментировал слухи о возможном трансфере в столичный "Спартак".
Фото: "Чемпионат"