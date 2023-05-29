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Агент - о вызове Малкома в сборную Бразилии: я не спрашивал его, хотел бы он сыграть за сборную России в будущем

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Агент вингера "Зенита" Малкома Луис Гарсия поделился мыслями по поводу вызова своего клиента в национальную команду Бразилии.
Фото: Getty Images
"Малком очень рад вызову в сборную Бразилии. Тогда он не сможет сыграть за сборную России? Я не спрашивал его о том, хотел бы ли он сыграть за сборную России в будущем. В сборной Бразилии Малком вдохновляется Неймаром. Они друзья", - приводит слова агента "СЭ".

Напомним, нападающий "Зенита" Малком получил вызов в национальную сборную Бразилии для участия в товарищеских встречах с командами Гвинеи и Сенегала, которые состоятся 17 и 20 июня соответственно. Бразилец, получивший в феврале паспорт гражданина России, не имеет официальных игр за бразильскую сборную. В этом сезоне Малком сыграл за "Зенит" 33 матча, в которых отличился 26 забитыми голами и сделал 9 результативных ассистов.


Малком Зенит Сборная России Сборная Бразилии
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