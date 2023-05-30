– Готов ли Вы Педро Роша вернуться в чемпионат России этим летом? Многое будет зависеть от самого предложения, — передает слова агентства HWS BUSINESS INTERMEDIATIONS Metaratings.
В настоящий момент времени 28-летний Педро Роша принадлежит клубу "Форталеза". Текущее соглашение нападающего к бразильским клубом рассчитано до декабря 2023 года.
Педро Роша принадлежал московскому "Спартаку" с 2017 года по 2022. При этом большую часть времени южноамериканский нападающий проводил в различных арендах. За основную команду красно-белых Роша сыграл в 19-ти матчах. Он сумел записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
Экс-игрок "Спартака" Педро Роша может вернуться в РПЛ
Представители Педро Роши, который является бывшим нападающим московского "Спартака", ответили на вопрос о потенциальном возвращении бразильца в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"