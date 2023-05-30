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Аршавин – о жесте нападающего "Спартака" Соболева: КДК только дисквалифицировал его на Кубок, и тут такой инцидент

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Бывший нападающий "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин прокомментировал неприличный жест форварда "Спартака" Александра Соболева в домашнем матче РПЛ с ЦСКА (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
– Осуждаю ли поведение Соболева в матче с ЦСКА? Мне не хотелось говорить об этом сразу после эпизода. Думаю, Саша и сам понимает, что это некрасиво выглядело. Но всякое бывает. Соболеву нужно не повторять подобное в будущем, и все будет нормально.

Систематические проблемы Соболева с дисциплиной? Думаю, так или иначе это пройдет. Понятно, что Соболев очень эмоциональный, это видно на поле. Решение КДК – в рамках законов: они его только-только дисквалифицировали на Кубок, и тут такой инцидент. Думаю, Соболев будет становиться старше, и тем более понимать, что он играет в «Спартаке». Это одна из команд, за которыми следят много народу. Думаю, Соболев исправится, – приводит слова Аршавина Sport24.

26-летний уроженец Барнаула сломал палец в преддверии домашнего дерби с ЦСКА (2:1) в рамках 28-го тура РПЛ. Несмотря на перелом, Соболев принял участие в игре. Во втором тайме нападающий был удален за провокационный и непристойный жест в адрес своего соперника Виллиана Роши из ЦСКА. На прошлой неделе КДК РФС рассмотрел инцидент, отменил красную карточку латиноамериканскому легионеру "армейцев" и наказал спартаковца на максимальные 4 матча за неспортивное поведение. Теперь Соболев появится на поле уже в следующем сезоне.


Аршавин Спартак Соболев ЦСКА
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