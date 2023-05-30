- "Спартак" немного уперся не то, чтобы в свой потолок, а в возможности манеры своей игры — к ней приспособились, и очень тяжело против середняков и аутсайдеров. Чтобы претендовать на конкуренцию с "Зенитом", надо научиться обыгрывать "Химки" и "Пари НН" — пока красно-белые плохо представляют, как взламывать "автобус", - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".
Этой весной "Спартак" не сумел обыграть "Химки" и "Пари НН", оба поединка закончились ничьей. В матче с химчанами столичный коллектив вырвал ничью благодаря голу Александра Соболева (1:1), а в игре с нижегородцами команда Гильермо Абаскаля за 90 минут игры так и не смогла поразить ворота своих соперников (0:0). За 1 тур до конца первенства "Спартак" располагается на 3-й строчке и отстает от ЦСКА, который идет вторым, на 1 турнирный балл.
"Зенит" же оформил золотые медали РПЛ еще в 26-м туре. Примечательно, что петербуржцы сделали это в очном матче со "Спартаком", забив им на 91-й минуте (3:2). По оценкам экспертов и специалистов, именно "Спартак" должен был составить конкуренцию петербуржской команде в весенней части сезона. В заключительном туре "Зенит" сыграет с "Факелом", а "Спартак" приедет в гости "Крыльями Советов" ,которые пытаются не попасть в зону стыков.
Шалимов: "Спартаку" надо научиться обыгрывать "Химки" и "Пари НН", чтобы претендовать на конкуренцию с "Зенитом"
Тренер Игорь Шалимов высказался по поводу игры "Спартака" против команд, которые находятся в нижней части таблицы.
Фото: "Матч ТВ"