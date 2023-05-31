— Не знаю. Мы открыты для всех предложений. У нас есть совет директоров, трансферный комитет и главный тренер. Это все обсуждается. Конечно, мы хотели сохранить всех лучших у себя, — передает слова Ульянова Sport24.
Ранее стало известно о том, что опорный полузащитник сборной России Дмитрий Баринов переподписал соглашение с московским "Локомотивом". Новый контракт игрока с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2026 года. Отметим, что сам Баринов до продления договора со столичными говорил о желании попробовать свои силы в топовой европейской лиге.
В текущем сезоне 26-летний Дмитрий Баринов сыграл 26-ти поединках в рамках Российской Премьер-Лиги. Футболист московского "Локомотива" сумел записать на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи.
Спортдир "Локомотива" – об отъезде Баринова в Европу после продления контракта: мы открыты для всех предложений
Спортивный директор столичного "Локомотива" Дмитрий Ульянов ответил на вопрос о том, сможет ли полузащитник "железнодорожников" Дмитрий Баринов после продления контракта уехать в европейский клуб.
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