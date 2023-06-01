Как сообщает источник, руководство "Краснодара" может расторгнуть соглашение с 27-летним центральным защитником Егором Сорокиным, так как игрок не входит в планы тренерского штаба команды.
Сорокин перешел в краснодарский клуб в декабре 2019 года из казанского "Рубина". У футболиста еще год по контракту с "быками". Текущее соглашение заканчивается 30 июня 2024 года. В этом сезоне россиянин принял участие в 11 матчах за "Краснодар" и отметился тремя результативными передачами.
Источник: "РБ Спорт"
Защитник "Краснодара" Сорокин может покинуть клуб в это межсезонье
Центральный защитник "Краснодара" Егор Сорокин может покинуть клуб этим летом.
Фото: ФК "Краснодар"