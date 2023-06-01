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Мостовой: я бы пошел тренировать "Динамо". Спартаковское прошлое на это бы не повлияло

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Экс-футболист сборной России и столичного "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить московское "Динамо".
Фото: "Чемпионат"
– Конечно, я бы пошел тренировать "Динамо", если меня туда пригласят. Но пока мне нужно чему-то еще учиться, получить бумажку. Вот как получу, буду рассматривать достойные варианты, в том числе и "Динамо". Не думаю, что спартаковское прошлое на это как-то бы повлияло. Сейчас такие вещи мало кого интересуют. И мало кто об этом помнит, — цитирует Мостового RT.

54-летний Александр Мостовой не имеет профессионального тренерского опыта. Бывший футболист сборной России и столичного "Спартака" лишь недавно заявил о стремлении получить лицензию наставника и отправиться на обучение в РФС.

В прошлом месяце столичное "Динамо" решило уволить с поста главного тренера своей команды Славишу Йокановича. При этом руководство бело-голубых не стало торопиться с назначением нового наставника. Временно возглавлять столичных было поручено Павлу Алпатову. Отметим, что к старту нового сезона боссы "Динамо" планируют пригласить нового тренера.


Мостовой Динамо Спартак
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