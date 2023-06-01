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Михаил Кержаков: Кубок России "Зениту" интересен, но это не первичная цель

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Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков заявил, что Кубок России - не первичная цель для клуба.
Фото: Sportbox.ru
"Нам Кубок России интересен, но просто это не первичная цель. Наверное, этот турнир больше для ребят, которые получают меньше практики, чтобы они доказали, что готовы к конкуренции с основными игроками", - приводит слова Кержакова "Матч ТВ".

В текущем розыгрыше Кубка России "Зенит" закончил свой путь на стадии второго этапа четвертьфинала Пути регионов. Основное время матча против московского "Динамо" завершилось вничью со счетом 1:1, однако в серии послематчевых пенальти сильнее оказались "бело-голубые" (4:5). Напомним, в Суперфинале Кубка России сыграют столичное ЦСКА и "Краснодар". Встреча состоится в "Лужниках" 11 июня.


Зенит Кубок России Кержаков М
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