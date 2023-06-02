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Ветерану "Спартака" Юрию Гаврилову предстоит операция на сонной артерии после инсульта

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Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов перенесет операцию на сонной артерии после инсульта.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом проинформировал экс-администратор московского клуба, а ныне член комитета ветеранов ФК "Спартак" Александр Хаджи. О сроках операции не сообщается. Ранее Василий Гаврилов, сын Юрия Васильевича, рассказал о том, что 70-летнего ветерана перевели в общую палату из реанимации, а также что причиной инсульта Гаврилова-старшего стала оторвавшаяся бляшка, которая на 60% перекрыла кровоток.

Легендарный футболист "Спартака" оказался в реанимации на этой неделе из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Юрий Васильевич – чемпион СССР в составе красно-белых. В составе "народной команды" он играл с 1977 по 1985 годы. Также в его послужном списке были другие московские клубы "Локомотив" и "Динамо".

Источник: "РИА Новости"


Спартак Гаврилов Хаджи
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