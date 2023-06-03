По сведениям СМИ, ЦСКА рассматривает возможность аренды 29-летнего россиянина Алексея Сутормина, в последнее время играющего на позиции защитника. По данным источника, на трансфере настаивает тренер москвичей Владимир Федотов, который работал с Алексеем в "Оренбурге". Наставнику нравится универсализм футболиста.
Алексей Сутормин представляет цвета "Зенита" с 2019 года. В майке невского коллектива россиянин сыграл 114 встреч. За этот отрезок Алексей сумел забить 13 голов. Также в активе игрока 9 голевых пасов. В этом сезоне Сутормин практически не выходит на поле. В активе футболиста 782 минут игрового времени в 19 встречах.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Журналист Карпов: ЦСКА рассматривает вариант с арендой Сутормина
Фото: ФК "Зенит"