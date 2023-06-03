- Эмоции в большей степени положительные, чем отрицательные, могли выжать максимум. Я не говорю, что первое место, из каких?то матчей... Концовка удалась, весенняя часть была достаточно хорошая. Не проиграли бы "Спартаку", не подмазали бы себе игровой тонус. Ничего страшного, завоевали серебро. С почетным достоинством проводим Жору (Щенникова). Будет вручение майки. Сезон достаточно хороший, но ключевой матч лично для меня — 11 июня, - приводит комментарий Акинфеева "Матч ТВ".
Сегодня ЦСКА на своей домашней арене принимал "Ростов" Валерия Карпина. Дружина Владимира Федотова сумела отправить в ворота дончан 4 безответных мяча в первые 45 минут встречи. Уже на 9-й минуте встречи парагвайский атакующий полузащитник Хесус Медина открыл счет в матче. Через 7 минут красно-синий коллектив смог удвоить свое преимущество. Арбитр из Сочи Павел Кукуян, судивший матч, после просмотра ВАР наказал южан пенальти, который уверенно реализовал Федор Чалов. На 25-й минуте счет стал 3:0. Голом отметился бразилец Виллиан Роша, играющий на позиции центрального защитника. А на 33-й минуте Чалов оформил дубль, забив четвертые гол в ворота "Ростова". Во второй половине игры команде Валерия Карпина удалось отквитать один мяч. Гол на свой счет записал защитник Евгений Чернов. Благодаря этой победе ЦСКА завоевал серебряные медали впервые с сезона 2017/2018.
Акинфеев: сезон достаточно хороший, но ключевой матч лично для меня – суперфинал Кубка России
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от сезона РПЛ и заявил, что матч суперфинала Кубка России против "Краснодара" является для него ключевым.
Фото: "Матч ТВ"