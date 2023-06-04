- Да, Матвей ошибся в матче с "Ахматом", но мы всей командой поддержали его после этого в раздевалке. Такое может случиться с кем угодно на поле. Мне кажется, такая ошибка только добавит нам сплоченности, а Матвей сконцентрируется и исправится в следующей игре, в которой он сможет лучше себя проявить, - приводит комментарий Олусегуна "Матч ТВ".
Вчера "Ахмат" на своей домашней арене принимал "Краснодар" Владимира Ивича. Место в рамке ворот "быков" занял Матвей Сафонов, ранее пропустивший несколько матчей подряд. Матч для голкипера сложился неудачно. Он допустил результативную ошибку, подарив мяч игроку грозненского клуба Исламу Альсултанову, отдавшему передачу на Владиславу Камилову, который поразил ворота "Краснодара".
Встреча между дружиной Ивича и Ахматом закончилась результативной ничьей. Коллективы забили друг другу по два гола. У краснодарской команды точными ударами отметились колумбиец Джон Кордоба и нигериец Оланкуле Олусегун. У грозненской команды, помимо Камилова, отличился Иван Олейников. "Краснодар" по итогам 30 туров занял 6-ю позицию. "Быкам" еще предстоит провести один поединок -в финале Кубка России против ЦСКА.
Нападающий "Краснодара" Олусегун – об ошибке Сафонова: Матвей сконцентрируется и исправится в следующей игре
Нигерийский футболист "Краснодара" Оланкуле Олусегун поделился мыслями по поводу ошибки Матвея Сафонова в игре с "Ахматом" (2:2).
Фото: "Чемпионат"