- Дивеев заключил новый контракт с ЦСКА? Пока наши переговоры не продвинулись. Пока Игорь не заключил новый контракт. У него на руках есть предложения от российских команд? Пока ничего не готов сказать по этому поводу, - приводит комментарий агента "Евро-Футбол.Ру".
Российский центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев в этом сезоне сыграл красно-синей майке 26 встреч во всех соревнованиях. За этот отрезок россиянину удалось отметиться 2 забитыми мячами и 1 голевым пасом. Трудовое соглашение Игоря с московским коллективом рассчитано до июня 2024 года. Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев охарактеризовал переговоры с Дивеевым о новом контракте как "непростые". При этом функционер отметил, что, по его мнению, сторонам удастся прийти к соглашению о пролонгации договора. Примечательно, что Игорь защищает цвета столичного клуба с 2019 года. Всего в составе ЦСКА Дивеев провел 132 поединка (11 голов и 4 ассиста) ЦСКА по итогам 30 туров минувшего сезона финишировал на 2-й позиции, завоевав серебряные медали первенства.
Агент Дивеева: пока переговоры с ЦСКА о новом контракте не продвинулись
Агент российского защитника ЦСКА Игоря Дивеева поделился информацией о переговорах с клубом о новом контракте.
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