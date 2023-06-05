— Конечно, знаком с Овечкиным. Наш обмен репликами? Да это же шутка была! А все раздули из этого какое-то… Ну какой конфликт у нас может быть? О чем вы? Я безумно уважаю Овечкина, мы переписывались. Просто посмеялся. Я ему написал: "Ты же понимаешь, что я шутил". — "Да конечно, вообще никаких претензий нет", — передает слова Дзюбы "Матч ТВ".
28 мая 2023 года в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" победил столичное "Динамо" со счетом 4:2. Перед той встречей на базе бело-голубых побывал форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Хоккеист в шутливой форме назвал нападающего "железнодорожников" Артема Дзюбу "слабым". После того, как красно-зеленые одержали победу в столичном дерби, Дзюба, в свою очередь, сказал, что у Овечкина "милое пузико", и он готов "потолкаться" с хоккеистом.
В СМИ после этой заочной пикировки стали появляться слухи о том, что между Артемом Дзюбой и Александром Овечкиным есть конфликт. До сегодняшнего дня спортсмены не комментировали данную информацию.
Дзюба – о конфликте с Овечкиным: я безумно его уважаю. Просто посмеялся
Футболист московского "Локомотива" Артем Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.
Фото: ФК "Локомотив"