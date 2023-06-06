Как сообщает источник, первым кандидатом "Динамо" на пост наставника остается Вук Рашович. Но недавно появился и второй кандидат. Его имя не раскрывается. При этом уточняется, что бело-голубые определятся со своим новым главным тренером уже в ближайшее недели.
Ранее стало известно о том, что московское "Динамо" ведет переговоры с тренером клуба "Аль-Фейх" Вуком Рашовичем. В СМИ писали о том, что он является основным вариантом боссов бело-голубых на пост рулевого.
В настоящий момент времени должность главного тренера столичного "Динамо" вакантна. До мая текущего года ее занимал Славиша Йоканович. Но из-за неудачных результатов сербский специалист был уволен. При этом временно исполнять его обязанности назначили достаточно юного (по тренерским меркам) Павла Алпатова.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": у "Динамо" есть два основных кандидата на пост главного тренера
Руководители московского "Динамо" определились с двумя кандидатурами, которые рассматриваются на должность нового главного тренера команды.
Фото: "Чемпионат"