Официально: 37-летний капитан "Урала" Кулаков продлил контракт с клубом до конца сезона-2023/24

Защитник "Урала" Денис Кулаков продлил контракт с екатеринбургским клубом до июня 2023 года.

Фото: ФК "Урал"

Об этом сообщает пресс-служба оранжево-черных. 37-летний украинец, являющийся лидером и капитаном команды, проведет в "Урале" еще как минимум сезон.



Кулаков бессменно защищает цвета уральского клуба с 2015 года. В общей сложности за это время он провел 231 игру в чемпионате и Кубке страны, записав на свой счет гол и 27 результативных передач. В пресс-службе клуба подчеркивают, что рады продлению сотрудничества с ветераном оранжево-черных.



За плечами Кулакова также две игры в составе сборной Украины в далеком 2010-м - в контрольных матчах с национальными командами Канады и Польши.