Как утверждает источник, Российский футбольный союз утвердил дату и место проведения матча за Суперкубок России. Игра состоится на "Ак Барс Арене" 15 июля 2023 года. Эту информацию официально подтвердил Министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Трофей традиционно разыграют чемпион страны и победитель Кубка России. Отмечается, что РФС выбирал между столицей Татарстана и "ВТБ Ареной" в Москве.
На данный момент определен первый участник Суперкубка России. Им стал питерский "Зенит", который в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. Соперником команды Сергея Семака станет победитель решающего матча Кубка страны между ЦСКА и "Краснодаром", который пройдет 11 июня.
Источник: "БИЗНЕС Online"
Суперкубок России пройдет 15 июля в Казани
Матч за Суперкубок России состоится 15 июля в Казани.
Фото: РФС