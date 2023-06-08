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Малком - о лучшем игроке сезона: не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Вторым назову Промеса

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Нападающий "Зенита" Малком ответил на вопрос о лучшем футболисте уходящего сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Кого назову лучшим футболистом сезона? Не буду скромничать и поставлю на первое место себя. Вторым назову Промеса, с которым мы весь сезон боролись за победу в гонке бомбардиров. А еще Клаудиньо, который тоже показывает очень яркий футбол - вместе мы друг друга дополняем, - передает слова Малкома "СЭ".

26-летний бразильский вингер "Зенита" с российским паспортом Малком стал в сезоне-2022/2023 лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (23 гола) и самым результативным игроком по системе "гол + пас" (23 гола и 7 передач, 30 очков). Второе место в обоих этих рейтингах занял голландский атакующий хавбек "Спартака" Квинси Промес, на счету которого 20 забитых мячей и 7 результативных передач.


Зенит Промес Клаудиньо Малком
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