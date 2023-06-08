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Канчельскис - о красной карточке Джикии: зато видно, что он не равнодушен и переживает за "Спартак" и болельщиков

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказал мнение об удалении со скамейки запасных защитника "Спартака" Георгия Джикии в матче 30 тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1).
Фото: РПЛ
- Наверное, это произошло на эмоциях, футболист не любит проигрывать, даже сидя на скамейке запасных. У него грузинские корни, и тут темперамент говорит сам за себя. Хотелось, чтобы команда выиграла и занимала второе, а не третье место. Зато видно, что он не равнодушен к команде и переживает за клуб и болельщиков. А не как некоторые, которые играли и играют, а им всё равно, лишь бы деньги платили, - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Матч 30 тура Российской премьер-лиги "Крылья Советов" - "Спартак" завершился победой самарского клуба со счетом 1:0. В концовке первого тайма при счете 0:0 за нецензурную брань в адрес арбитра был удален центральный защитник и постоянный капитан красно-белых Георгий Джикия, который не попал в стартовый состав и находился на скамейке запасных. По итогам заседания КДК футболист был оштрафован на 250 тысяч рублей и дисквалифицирован на два матча РПЛ (один - условно).

"Спартак" набрал по итогам 30 матчей чемпионата России 54 очка и занял третье место. При этом даже победа в Самаре не смогла бы принести красно-белым серебряные медали из-за исхода параллельного матча ЦСКА - "Ростов" (4:1).


Спартак Джикия Канчельскис
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