- Эмоции притупленные, потому что еще есть главный матч - Суперфинал Кубка России. Все мысли направлены на подготовку к нему. Естественно, мы порадовались. Но нужно сохранить эмоции на последнюю игру, - передает слова Федотова "СЭ".
ЦСКА в сезоне-2022/2023 выиграл серебряные медали Российской премьер-лиги, набрав 58 итоговых очков в 30 матчах. Для главного тренера "армейцев" Владимира Федотова это серебро стало вторым подряд - в сезоне-2021/2022 он также занял второе место, возглавляя "Сочи".
11 июня ЦСКА встретится с "Краснодаром" в Суперфинале Кубка России, в котором определится обладатель трофея.
Федотов: эмоции от второго серебра подряд притупленные, потому что еще есть главный матч
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос об эмоциях по поводу вторых подряд серебряных медалей чемпионата России, выигранных им с разными клубами.
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