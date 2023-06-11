Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Краснодар
1 - 1 1 1
ЦСКА2 тайм

Ветерана "Спартака" Юрия Гаврилова выпишут из больницы в начале следующей недели

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-администратор "Спартака" и член комитета ветеранов московского клуба Александр Хаджи рассказал о состоянии здоровья ветерана красно-белых Юрия Гаврилова после операции.
Фото: ФК "Спартак"
Хаджи заявил, что легендарный футболист "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов будет выписан из больницы в начале следующей недели. По его словам, в настоящее время 70-летний ветеран восстанавливается после хирургического вмешательства на сонной артерии. Врачи обещают выписать Гаврилова через три дня. Ориентировочная дата выписки – 14 июня.

Отмечается, что у ветерана по-прежнему наблюдаются проблемы с речью, однако она должна со временем стабилизироваться. Гаврилов был экстренно госпитализирован в конце мая с инсультом. Ему потребовалась операция на сонной артерии.

Источник: "СЭ"


Спартак Гаврилов Хаджи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Полузащитник "Манчестер Сити" Де Брейне – о травме в финале ЛЧ: я 100% пропущу отборочные матчи сборной Бельгии в июне
Нападающий ЦСКА Чалов: пока все идет по плану. "Краснодар" больше контролирует мяч, но у нас острее контратаки
Игорь Федотов – о пенальти в пользу ЦСКА: игрок "Краснодара" не успевает сыграть в мяч и подбивает правую ногу Кучаева
ЦСКА ведет у "Краснодара" со счетом 1:0 после первого тайма Суперфинала Кубка России
Вратарь "Краснодара" Сафонов: мне тяжелее смотреть со стороны, чем играть. Но искренне верю, что на поле все сильнейшие 1
Ветерана "Спартака" Юрия Гаврилова выпишут из больницы в начале следующей недели
Полузащитник "Манчестер Сити" Гюндоган может стать одноклубником Бензема в "Аль-Иттихаде"
Гинер – об ожиданиях от Суперфинала Кубка России с "Краснодаром": вы что, издеваетесь надо мной? Только победа!
Тренер ЦСКА Федотов: надо держать ухо востро. У нас не было сомнений, что в воротах "Краснодара" появится Агкацев
Тренер "Краснодара" Ивич – об отсутствии Сафонова: это решение тренера
Мбаппе и Ибрагимович посетили финал теннисного турнира "Большого шлема" Roland-Garros в Париже (фото)
Радимов: не думаю, что Агкацев окажется спасением для "Краснодара". ЦСКА выдал мощную весну и дома должен взять свое! 1
Радимов проспорил ужин футбольному комментатору Шнякину
Россия рухнула с 10-го на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/23 4
"Краснодар" - ЦСКА: стартовые составы на Суперфинал Кубка России. Сафонов остался на скамейке 3