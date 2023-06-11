Хаджи заявил, что легендарный футболист "Спартака" и сборной СССР Юрий Гаврилов будет выписан из больницы в начале следующей недели. По его словам, в настоящее время 70-летний ветеран восстанавливается после хирургического вмешательства на сонной артерии. Врачи обещают выписать Гаврилова через три дня. Ориентировочная дата выписки – 14 июня.
Отмечается, что у ветерана по-прежнему наблюдаются проблемы с речью, однако она должна со временем стабилизироваться. Гаврилов был экстренно госпитализирован в конце мая с инсультом. Ему потребовалась операция на сонной артерии.
Источник: "СЭ"
Ветерана "Спартака" Юрия Гаврилова выпишут из больницы в начале следующей недели
Экс-администратор "Спартака" и член комитета ветеранов московского клуба Александр Хаджи рассказал о состоянии здоровья ветерана красно-белых Юрия Гаврилова после операции.
Фото: ФК "Спартак"