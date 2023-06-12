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Мостовой: Акинфеева точно нельзя назвать героем суперфинала Кубка России

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Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой ответил на вопрос о том, можно ли считать голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева героем суперфинала Кубка России-2023.
Фото: РИА Новости
– Акинфеева точно нельзя назвать героем матча. При чем здесь он? Он делал свою работу, ударили плохо — он отбил. Не скажу, что у ЦСКА это заслуженная победа, потому что "Краснодар" тоже заслужил не проиграть, — приводит слова Мостового РИА Новости.

Накануне, 11 июня, в Москве прошел суперфинал Кубка России по футболу. В рамках него ЦСКА одолел "Краснодар" в серии послематчевых пенальти – 6:5 (в основное время команды не могли определить победителя – 1:1). Одним из главных героев минувшего поединка стал капитан и голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев. 37-летний вратарь сумел совершить 2 сейва во время 11-метровых ударов. Именно спасение Акинфеева после выстрела вингера "быков" Олакунле Олусегуна с пенальти позволило ЦСКА поднять заветный трофей над головой.


Кубок России Мостовой Акинфеев ЦСКА Краснодар
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