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Карпин – о конфликте между "Ростовом" и Геничем: его бомбануло на ровном месте. Костя – слишком эмоциональный человек

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился своим мнением о конфликте между донским клубом и комментатором "Матч ТВ" Константином Геничем.
Фото: Twitter
– Это не конфликт. Можете назвать это как угодно – приколом, подколом – но не конфликтом. Просто кто-то реагирует нормально на такие вещи, а кто-то эмоционально.

Чем вызвано такое поведение Генича? Это эмоции. Костя – слишком эмоциональный человек, но потом всегда извиняется. У Кости комментарии матчей тоже эмоциональные, поэтому он и лучший комментатор. Его бомбануло на ровном месте, хотя вся ситуация выеденного яйца не стоит, – приводит слова Карпина Sport24.

Конфликт между пресс-службой "Ростова" и футбольным комментатором "Матч ТВ" Константином Геничем произошел в конце апреля после матча желто-синих со "Спартаком" (0:0). Арбитр Кирилл Левников принял ряд спорных решений в концовке встречи, что привело к удалению Валерия Карпина. Южане выложили в соцсетях видеоролик с подборкой возможных фолов против футболистов своей команды с закадровым голосом Генича, который оправдывал решения рефери.

Комментатор эмоционально отреагировал на пост, пожелав "Ростову" проиграть все пять заключительных матчей сезона. Магия Генича сработала на 80% - команда Валерия Карпина потерпела 4 поражения в 5 встречах и финишировала за чертой призеров чемпионата России.


Ростов Карпин Генич Матч ТВ
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