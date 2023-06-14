- Хотел бы получить российский паспорт? Сейчас не надо. Когда-то было раньше, я думал об этом, когда лимит был жесткий. Но тогда я еще не играл в сборной Черногории. А сейчас нет смысла. Нравится ли жить в России? Да, конечно, - приводит комментарий Джорджевича "РБ Спорт".
Футболист из Черногории Лука Джорджевич, которому в июле исполнится 29 лет, играет на российский полях с 2012 года. Именно тогда юного таланта приметил "Зенит" из Санкт-Петербурга. Закрепиться в невском коллективе у Луки так и не вышло. В сине-бело-голубой майке он провел всего 30 поединков во всех соревнованиях, отправив в ворота соперников петербуржцев 3 мяча. Также в активе Джорджевича 2 ассиста. Также черногорский страйкер защищал цвета "Арсенала" из Тулы и "Локомотива". Сейчас он играет в "Сочи". Всего в РПЛ Лука провел 94 игры. В них он забил 19 голов и отдал 12 голевых пасов. "Сочи" по итогам завершившегося сезона занял 10-е место. Команду возглавляет Дмитрия Хохлов.
Черногорский форвард "Сочи" Джорджевич: раньше думал о получении российского паспорта, но сейчас не надо
Черногорский футболист "Сочи" Лука Джорджевич высказался по поводу российского гражданства.
Фото: ФК "Сочи"