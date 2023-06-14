– Впервые слышу об интересе "Спартака". Честно говоря, не хотелось бы комментировать слухи. Медина уже полтора года в ЦСКА, его полюбили болельщики. Как вы себе представляете этот переход? Сейчас Хесус счастлив в клубе, – передает слова Биттара Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" рассматривает вариант с подписанием полузащитника московского ЦСКА Хесуса Медины.
26-летний Хесус Медина стал игроком столичного ЦСКА в январе 2022 года. "Армейцы" подписали парагвайца на правах свободного агента. Его текущее соглашение с красно-синими рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 7 миллионов евро. В минувшем сезоне Медина сыграл в составе российского клуба в 33-х матчах, в которых ему удалось заработать 19 баллов за результативность (11 голов и 8 ассистов).
Агент: болельщики ЦСКА полюбили Медину. Как вы себе представляете его переход в "Спартак"?
Футбольный агент Ренато Биттар, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Хесуса Медины, прокомментировал слухи о том, что его клиент интересен столичному "Спартаку".
Фото: "Матч ТВ"