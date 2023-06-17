Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Азербайджан
19:00
ЭстонияНе начат
Кипр
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Бельгия
21:45
АвстрияНе начат
Албания
21:45
МолдоваНе начат

"Чемпионат": "Локомотив" интересуется Лукасом Верой из "Оренбурга"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера может стать игроком московского "Локомотива".
Фото: ФК "Оренбург"
Столичный "Локомотив" проявляет трансферный интерес к 26-летнему аргентинскому хавбеку "Оренбурга" Лукасу Вере, сообщают СМИ. По данным источника, желание подписать Веру появилось у руководства "железнодорожников" после срыва потенциального перехода полузащитника "Сочи" Александра Коваленко.

В прошедшем сезоне Лукас Вера провел за "Оренбург" 30 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 7 результативных передач.

Источник: "Чемпионат"


Локомотив Оренбург Вера Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Спартак" Суботица объявил о назначении Кержакова на пост главного тренера 1
Турецкие СМИ: Кузяев перейдет из "Зенита" в "Бешикташ", если трансфер одобрит Гюнеш
36-летний Тарасов: нахожусь в хорошей форме. Рассмотрю ли предложение из РПЛ? Да любое рассмотрю 3
Хаджи: если всё будет нормально, после 20 июня Гаврилова выпишут из больницы
Министр спорта Татарстана - о задачах "Рубина" в РПЛ: будем стремиться к первым строчкам! 1
Спортдиректор "Оренбурга": "Локомотив" с нами не связывался, Лукас Вера остается в "Оренбурге"
Митрофанов - о шансах сборной России попасть на ЧМ-2026: мы являемся частью УЕФА, наш отбор начинается осенью 2024 года 4
"Чемпионат": "Локомотив" интересуется Лукасом Верой из "Оренбурга"
Агент - о травме Майсторовича: он вернется на поле через 5-6 месяцев
"РБ Спорт": "Зенит" выиграл конкуренцию у "Локомотива" и "Динамо" за полузащитника "Сочи" Коваленко 2
Нападающий "Зенита" Кассьерра - о дебютном голе за сборную Колумбии: моя семья придает мне большую мотивацию
«Зенит» и ЦСКА подорожали, Роша удвоил стоимость, Сафонов теперь круче Роналду. Барриос, Смолов и Николсон упали в цене 1
Генеральный секретарь РФС Митрофанов: сезон был сложный, но мы довольны, как он прошел
Спортивный директор "Оренбурга": объявим Ярошика, когда Личка уйдет
36-летний защитник "Шинника" Осипов перешел в "Кубань"