Столичный "Локомотив" проявляет трансферный интерес к 26-летнему аргентинскому хавбеку "Оренбурга" Лукасу Вере, сообщают СМИ. По данным источника, желание подписать Веру появилось у руководства "железнодорожников" после срыва потенциального перехода полузащитника "Сочи" Александра Коваленко.
В прошедшем сезоне Лукас Вера провел за "Оренбург" 30 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и выполнил 7 результативных передач.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" интересуется Лукасом Верой из "Оренбурга"
По информации СМИ, полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера может стать игроком московского "Локомотива".
Фото: ФК "Оренбург"