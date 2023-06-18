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Черников – на вопрос об уходе Сперцяна из "Краснодара": он не прощался с командой после суперфинала Кубка

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Полузащитник "Краснодара" Александр Черников отреагировал на слухи о том, что его одноклубник Эдуард Сперцян может сменить клубную прописку этим летом.
Фото: "Чемпионат"
– Сперцян не прощался с командой после суперфинала Кубка. Я не разговаривал с ним на тему его возможного ухода, — приводит слова Черникова "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что атакующий хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян привлек интерес европейских клубов. Более того, сообщалось о желании амстердамского "Аякса" оформить трансфер армянского игрока уже в ближайшее время.

Последним матчем, который Эдуард Сперцян провел в составе "Краснодара", является суперфинал Кубка России против московского ЦСКА. Это произошло 11 июня. Тогда "быки" проиграли "армейцам" в серии пенальти – 5:6 (основное время – 1:1).

23-летний Эдуард Сперцян – воспитанник "Краснодара". Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского полузащитника в 12 миллионов евро.


Сперцян Краснодар Черников
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