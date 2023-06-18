- Будущее Моро? В данный момент мы находимся в диалоге с "Динамо" по этому вопросу, - приводит комментарий агента "СЭ".
В марте этого года хорватскому хавбеку Николо Моро исполнилось 25 лет. В минувшем сезоне хорват представлял цвета итальянской "Болоньи". За итальянский коллектив Николо сыграл 26 поединков в итальянском первенстве. В них ему удалось 1 раз поразить ворота соперников своей команды. Также в активе игрока 5 голевых пасов. Примечательно, что Моро играл в "Болонье" в аренде. Права на него по-прежнему у "Динамо" из Москвы.
В бело-голубой майке футболист поучаствовал в 66 играх, в которых сумел забить 5 голов и отдать 5 ассистов своим партнерам по команде. "Динамо" по итогам минувшего сезона РПЛ заняло 9-ю позицию. У команды будет новый тренер. По данным СМИ, у руля команды станет Марцел Личка, который в прошлом сезоне руководил "Оренбургом".
Спортдиректор "Болоньи": будущее Моро? Мы находимся в диалоге с "Динамо"
Спортивный директор "Болоньи" Джованни Сартори высказался по поводу будущего хорватского футболиста Николо Моро.
Фото: ФК "Динамо"