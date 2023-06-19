Об этом сообщила юрист красно-белых Татьяна Завьялова.
– Шамиль Газизов обратился с новым иском к "Спартаку", уже назначена беседа. Мы иск пока не получили. Судя по информации из базы, это заявление из трудовых отношений. Ответчиком является исключительно клуб. Это седьмой иск. У нас все споры были с участием "Спартака", где-то "Спартак" был соответчиком, где-то был заявлен третьим лицом. То есть все иски касались клуба в той или иной степени. Но это уже становится забавным, – приводит слова Завьяловой ТАСС.
Шамиль Камилович Газизов работал в качестве генерального директора "Спартака" с июля по декабрь 2020 года. После увольнения функционер потребовал неустойки с бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна. Газизов вернулся на аналогичную должность в футбольном клубе "Уфа". После вылета башкортостанской команды из Первой лиги по итогам сезона-2022/23 он сложил с себя управленческие полномочия. Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев уже подтвердил факт переговоров с Газизовым. Ожидается, что в ближайшее время Шамиль Камилович получит одну из должностей в дагестанском клубе.
Шамиль Газизов подал седьмой судебный иск к "Спартаку"
Экс-генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов подал уже седьмой по счету иск в Басманный суд города Москвы против своего бывшего клуба.
Фото: ФК "Спартак"