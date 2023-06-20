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Нападающий "Краснодара" Кордоба мог вернуться в "Герту"

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Минувшей зимой форвард "Краснодара" Джон Кордоба мог стать игроком берлинской "Герты".
Фото: ФК "Краснодар"
Как утверждает источник, в январе текущего года аутсайдер немецкой Бундеслиги всерьез изучал вариант возвращения 30-летнего колумбийца. Именно из "Герты" Кордоба перешел в "Краснодар" летом 2021-го. Отмечается, что немецкая сторона контактировала с представителями легионера "быков", однако форвард решительно отказался от предложения.

Действующее соглашение между российским клубом и Кордобой действует еще два сезона. В завершившемся сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром Кубка России. В общей сложности в кампании-2022/23 он забил 19 голов в 35 играх за южан, в также сделал 10 ассистов.

По слухам, этим летом Кордоба может перейти в турецкий "Галатасарай".

Источник: "РБ Спорт"


Краснодар Герта Кордоба
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