– Если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в стране. Вопрос в том, на какие цели деньги выделяются, как их расходовать. Сейчас во Второй лиге вообще нет института продажи игроков. Возможно, в Первую лигу можно продать игрока, условно, за 1 млн рублей, что при бюджете в 30 миллионов не столь существенно.
Никто не хочет платить Второй лиге за игроков, есть мнение, что лигу и так дотируют, а ваша задача – готовить игроков, а потом бесплатно отдавать в ФНЛ. У меня сложилось впечатление, что система построена именно так: вам дают бюджеты, вы их осваивайте, а лучших игроков мы заберем и, возможно, снизойдем, чтобы заплатить, – приводит слова Широкова "РБ Спорт".
В минувшем сезоне "Сатурн" выступал в третьем по значимости дивизионе страны. Весной Роман Широков был назначен на пост директора раменского клуба.
В Первой лиге две верхние строчки заняли казанский "Рубин" и калининградская "Балтика", которые в новом сезоне пополнят состав участников Российской Премьер-лиги. "Торпедо" и "Химки" напрямую вылетели в Первую лигу.
Через стыковые игры свои места в РПЛ сохранили воронежский "Факел" и "Пари Нижний Новгород". По сумме двух встреч они оказались сильнее красноярского "Енисея" и московской "Родины", которые следующий сезон вновь проведут во втором эшелоне отечественного футбола.
Широков: если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в стране
Директор "Сатурна" Роман Широков высказался на тему государственного финансирования отечественного футбола.
Фото: РФС