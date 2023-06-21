22-летнему португальцу проведут операцию на крестообразной связке колена на родине. Восстановление спортсменов после подобных травм занимает примерно полгода. Следовательно, Тавареш не поможет "Спартаку" в первой части нового сезона и присоединится к команде во время зимних сборов. Возвращение на поле в официальных матчах ожидается уже в 2024 году.
Легионер "Спартака" получил серьезное повреждение в расположении молодежной сборной Португалии, которая готовилась к Первенству Европы U21. Континентальный форум стартует сегодня, 21 июня, в Румынии и Грузии. Медицинский департамент московского клуба оценил степень травмы на основании углубленного обследования и принял решение о необходимости хирургического вмешательства.
В минувшем сезоне новичок "Спартака" провел 13 матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями. В 5 играх Кубка России Тавареш забил мяч и отдал голевую передачу. Контракт между сторонами подписан до конца сезона-2025/26.
Источник: "СЭ"
Легионер "Спартака" Тавареш перенесет операцию на крестообразной связке колена и вернется в строй только в 2024 году
Московский "Спартак" потерял защитника молодежной сборной Португалии Томаша Тавареша до конца 2023 года.
Фото: ФК "Спартак"