– Перейдут ли следом за мной в "Динамо" Вера, Флорентин или Мансилья? Ждал этого вопроса (смеется). Но не забывайте, что у этих исполнителей еще действуют контракты с "Оренбургом". Понятно, что все три игрока, которых вы назвали, – очень качественные. Мне сейчас нужно прежде всего лучше познакомиться с теми игроками, которые есть в "Динамо", а не думать о том, кого я могу позвать из "Оренбурга".
Никого не заберу? Сейчас у меня нет таких мыслей, что в "Динамо" я приглашу трех-четырех футболистов из своей прежней команды. Возможно, над чьей-то кандидатурой мы подумаем зимой, – приводит слова Лички "СЭ".
По итогам минувшего сезона "Оренбург" занял более высокое место в РПЛ, чем "Динамо". Южноуральская команда финишировала на седьмой строчке, в то время как бело-голубые закончили чемпионат России только девятыми.
"Динамо" начнет новый сезон под руководством чешского тренера Марцела Лички, о чем сегодня официально объявила пресс-служба бело-голубых. 45-летний чех подписал трудовой договор с москвичами на сезон-2023/24 с возможностью продления на сезоны-2024/25 и 2025/26 при достижении целей, указанных в контракте.
В завершившемся сезоне Марцел Личка успешно руководил "Оренбургом". В первый сезон после возвращения южноуральцы сумели занять 7-ю позицию по итогам 30 туров национального первенства. Всего у руля оренбуржцев чех провел 117 встреч. За этот отрезок Марцел смог одержать 67 побед, проиграв при этом 31 раз. Также в активе Лички 19 ничьих. Примечательно, что до "Оренбурга" чех трудился тренером "Динамо" из Бреста. С командой он сумел выиграть чемпионат Беларуси.
Личка – о возможном переходе аргентинцев из "Оренбурга" в "Динамо": ждал этого вопроса
Новый главный тренер "Динамо" Марцел Личка объяснил, почему пока не собирается приглашать в московский клуб футболистов из своей бывшей команды "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"