"Продолжить карьеру в "Балтике"? Можно и там, конечно. Но пока надо разобраться с мыслями. Был в отпуске, съездил к маме на родину, помог ей. Потом ко мне приехали. Есть и какие-то домашние хлопоты. Меня не было дома 3,5 месяца - накопились дела, надо все разгрести и с чистой головой запрыгнуть куда-нибудь, чтобы пошуметь: ох и ах! Выиграть что-то и завершить карьеру", - цитирует Глушакова "СЭ".
У 36-летнего Дениса Глушакова, играющего на позиции центрального полузащитника, в конце июня завершается контракт с "Пари НН" и игрок становится свободным агентом. В этом сезоне Глушаков сыграл 28 матчей и отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Экс-хавбек сборной России за свою карьеру играл в российской Премьер-лиге за московские "Локомотив" и "Спартак", грозненский "Ахмат" и подмосковные "Химки". Всего на счету игрока 376 матчей в РПЛ, в которых он забил 60 голов и отдал 24 ассиста на партнеров.
Глушаков: надо с чистой головой запрыгнуть куда-нибудь, чтобы пошуметь. Выиграть что-то и завершить карьеру
Хавбек Денис Глушаков рассказал, что перед завершением карьеры хотел бы выиграть какой-нибудь трофей.
Фото: ФК "Пари НН"