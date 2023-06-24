– Рыбус — хороший футболист, мы играли с ним "Ахмате", я знаю все его сильные стороны. Но ему придется доказывать, достойная ли он замена Самошникову. Я считаю, что он хороший и сильный игрок, — цитирует Иванова "РИА Новости".
Ранее стало известно о том, что 33-летний Мацей Рыбус стал игроком казанского "Рубина". Польский футболист перешел в стан клуба из Татарстана на правах свободного агента. С ним было подписано соглашение до лета 2024 года.
Защитник Мацей Рыбус пришел в "Рубин" на место экс-фулбэка казанцев Ильи Самошникова. Российский футболист, который продолжительное время закрывал левую бровку в команде из Татарстана, этим летом принял решение выйти на рынок свободных агентов и подписал контракт с московским "Локомотивом".
Олег Иванов – о переходе Рыбуса в "Рубин": ему придется доказывать, достойная ли он замена Самошникову
Полузащитник казанского "Рубина" Олег Иванов отреагировал на то, что польский защитник Мацей Рыбус стал его партнером по команде.
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