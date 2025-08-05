"Локомотив" с Батраковым набрал максимальное количество очков. Алексей самым активным образом принимал в этом участие. Старт сезона для него оцениваю положительно. Трудно сказать, сколько сможет Алексей забить. Думаю, он забьёт больше, чем в прошлом сезоне", - цитирует Кузьмичева Metaratings.
По итогам сезона-2024/2025 полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков записал на свой счет 15 забитых мячей и 10 голевых передач в 37 встречах во всех турнирах. В ноябре прошлого года полузащитник дебютировал в составе сборной России.
В текущем сезоне Батраков провел за "железнодорожников" во всех турнирах 4 матча и отметился 4 забитыми мячами. После 3 сыгранных туров команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе.
Агент Батракова предположил, сколько мячей забьет Алексей в текущем сезоне
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова рассказал, сколько мячей сможет забить его клиент в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"