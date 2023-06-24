– Хороший спарринг будет. "Краснодар" – хорошая команда. Думаю, будет круто. Чего ожидать болельщикам? Что "Спартак", что "Краснодар" – атакующие команды. Поэтому будет зрелищный футбол, – пообещал Хлусевич в прямом эфире "Матч ТВ".
В эти минуты в Москве проходит жеребьевка групповой стадии Пути РПЛ Кубка России. Пока состав групп выглядит следующим образом:
Группа А: ЦСКА, "Оренбург"
Группа B: "Ростов", "Локомотив"
Группа С: "Зенит", "Ахмат".
Группа D: "Спартак", "Краснодар"
Хлусевич: "Спартак" и "Краснодар" – атакующие команды, поэтому будет зрелищный футбол
Полузащитник "Спартака" Даниил Хлусевич отреагировал на первого соперника красно-белых на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России, которым стал финалист прошлого турнира "Краснодар".
Фото: ФК "Спартак"