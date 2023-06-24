- Матч "Спартак" — "Краснодар" — это хорошая афиша. Хороший спарринг?партнер. Будет топовый матч. Готовимся как минимум дойти до финала, - приводит комментарий Сорокина Матч ТВ.
Сегодня жребий определил, что одним из соперников "Спартака" по квартету станет "Краснодар", являющийся суперфиналистом завершившегося розыгрыша Кубка. В минувшем сезоне РПЛ оба поединка между "Спартаком" и "Краснодаром" получились результативными. Отметим, что оба поединка выиграла дружина Гильермо Абаскаля. В гостях москвичи отправили 4 мяча в ворота кубанского коллектива, пропустив всего 1. В Москве же встреча между командами получилась еще более зрелищной. "Спартак" и "Краснодар" забили на двоих 7 мячей. При этом южане дважды вели в счете. Сначала 2:0, а затем 3:2, но победу все равно праздновал "Спартак" (4:3).
Защитник "Краснодара" Сорокин – о матче со "Спартаком": будет топовая игра
Защитник "Краснодара" Егор Сорокин поделился своими мыслями по поводу предстоящих поединков со "Спартаком" в Кубке России.
Фото: "Чемпионат"