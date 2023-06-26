По сведениям источника, стамбульский клуб готов выкупить 25-летнего Вендела, не желающего возвращаться в Санкт-Петербург, в летнее трансферное окно 2024 года за 17,5 млн евро. Предметного предложения по 26-летнему Малкому пока не поступало.
"Фенербахче" является действующим обладателем Кубка Турции и вице-чемпионом страны.
26-летний атакующий полузащитник "Зенита" Малком – лучший бомбардир завершившегося чемпионата России. На его счету 23 мяча в 27 матчах РПЛ. В минувшем сезоне 25-летний бразильский хавбек Вендел принял участие в 25 играх чемпионата России в составе "Зенита", забив в них 8 голов и добавив 3 результативные передачи. У него действующий контракт с питерским клубом до конца сезона-2026/27.
Источник: Sportx
Sportx: "Фенербахче" хочет арендовать полузащитников "Зенита" Малкома и Вендела
Турецкий "Фенербахче" желает арендовать бразильских полузащитников санкт-петербургского "Зенита" Малкома и Вендела.
Фото: ФК "Зенит"