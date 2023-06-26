- Прошедший сезон в Грозном я бы назвал скомканным. Для "Ахмата" он удачный, а для меня он таким был только в заключительном месяце. Но да, лучший результат в истории клуба показали, а футбол - командный вид спорта. Я рад результату, который смогли достичь вместе с командой.
Владислав Карапузов перешел в сентябре прошлого года из московского "Динамо" в "Ахмат" на правах аренды до конца сезона. В 28 матчах правый вингер сделал 2+3 по системе гол плюс пас и получил 9 желтых карточек. Отметим, что все свои голевые действия футболист оформил на финишной прямой сезона 2022/2023 российской Премьер-лиги, после 24-го тура. Напомним, "Ахмат" финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: "Чемпионат"
Карапузов: прошедший сезон в "Ахмате" был скомканным
Нападающий "Динамо" Владислав Карапузов прокомментировал время проведенное в аренде в "Ахмате".
Фото: ФК "Ахмат"