- Мы приедем в Россию. У клуба нет причин действовать иначе, - передает слова Баки "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что легионеры турецкого "Фенербахче", включая 37-летнего боснийского новичка Эдина Джеко, отказываются ехать в Санкт-Петербург для участия в международном товарищеском турнире Кубок Пари Премьер. Турнир состоится в период с 1 по 15 июля, матчи с участием "Фенербахче" - с 9 по 15 июля, в список участников входят также "Зенит", "Црвена Звезда" и бакинский "Нефтчи".
"Фенербахче": мы приедем в Россию
Член совета директоров стамбульского "Фенербахче" Салахаттин Баки прокомментировал информацию об отказе легионеров клуба ехать на межсезонный турнир в Санкт-Петербург.
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