- "Фенербахче" не собирается брать в аренду Малкома и Вендела. Информация о выкупе второго за 17,5 млн евро - тоже неправда.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что "Фенербахче" рассматривают бразильских футболистов "Зенита" Вендела и Малкома в качестве усиления в летнее трансферное окно.
Сегодня, 27 июня, турецкий гранд подтвердил свой приезд в Санкт-Петербург, для участия в предсезонном турнире, в котором стамбульцы сыграют против "Зенита", "Црвены Звезды" и "Нефтчи".
Источник: Sport24
Член совета директоров "Фенербахче": мы не собираемся брать в аренду Малкома и Вендела
Член совета директоров турецкого "Фенербахче" Селахаттин Баки заявил, что в клубе не интересуются нападающим "Зенита" Малкомом и полузащитником Венделом.
Фото: РПЛ