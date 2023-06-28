- Конечно, Дзюбе хватит сил, чтобы еще забивать голы. У него сил еще полно, все будет зависит от того, как он подготовится к чемпионату. То, что он умеет забивать, мы все прекрасно знаем. Конечно, будет забивать, куда он денется, - приводит мнение Павлюченко ТАСС.
"Локомотив", возглавляемый Михаилом Галактионовым, начал подготовку к новому сезону. Коллектив уже провел 1 спарринг, сыграв с "Иртышом". Встреча закончилась со счетом 1:1. С командой готовится к сезону и 34-летний центрфорвард Артем Дзюба, ставший лучшим голеадором железнодорожников в весеннем отрезке минувшего сезона РПЛ. Перейдя в "Локомотив" только зимой, Дзюба сумел наколотить 8 голов в 11 встречах российского первенства. Помимо забитых мячей, воспитанник "Спартака" также записал на свой счет 5 результативных пасов. Недавно Артем пролонгировал трудовое соглашение с "Локомотивом".
Павлюченко: Дзюбе хватит сил, чтобы еще забивать голы
Экс-футболист "Тоттенхэма" Роман Павлюченко поделился своими соображениями по поводу Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"