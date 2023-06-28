По сведениям СМИ, 26-летний атакующий хавбек из Бразилии Клаудиньо своей игрой за "Зенит" привлек интерес со стороны "Фламенго". Бразильский клуб обозначил зенитовца приоритетной целью и готов расстаться с 12 млн евро ради перехода футболиста. Источник отмечает, что если российский клуб откажется продавать хавбека, то "Фламенго" будет готов улучшить свое предложение.
Отметим, что до "Зенита" Клаудиньо защищал цвета "Ред Булл Брагантино". В майке бразильского коллектива футболист провел 126 поединков. В них он сумел забить 32 гола и оформить 25 результативных пасов. Помимо Брагантино, Клаудиньо в Бразилии играл за "Понте Прету", "Оэсту" и "Жоинвиль". Бразилец стал игроком Зенита в 2021 году. Он 2-кратный чемпион России.
Источник: социальные сети журналиста Мауро Сезара
Журналист Мауро Сезар: "Фламенго" готов заплатить за Клаудиньо 12 млн евро
Бразильский футболист "Зенита" Клаудиньо привлек внимание "Фламенго".
Фото: "Чемпионат"