- У нас товарищеский матч 12 сентября в Каире против Египта, поэтому матч со сборной России этой осенью маловероятен. Однако в будущем — все возможно. Если в нашу Федерацию поступит предложение от РФС, то президент ФФТ и главный тренер национальной команды обязательно рассмотрят его, - приводит комментарий Регеса Sport24.
Тунис располагается на 31-й строчке в рейтинге ФИФА. Общая стоимость команды, по данным Transfermarkt, составляет 45, 68 млн евро. Самым дорогим тунисским игроком является экс-футболист "Рубина" из Казани Монтассар Тальби. Его цена составляет примерно 8 млн евро. Средний возраст африканской дружины составляет 25, 9 лет. Руководит Тунисом 51-летний тренер Жалел Кадри. У руля тунисской команды специалист провел 16 поединков. В них он сумел одержать 9 побед, проиграв при этом всего 3 раза. Также в активе наставника 4 ничьих. Тунис – участник ЧМ в Катаре. Команда попала в один квартет с Францией, Австралией и Данией. Дружина Кадри сумел за 3 матча заработать 4 очка и финишировала на 3-й позиции. Сборная России должна была играть этим летом с Камеруном. Но поединок не состоялся по политическим причинам.
Федерация футбола Туниса – о матче с Россией: в будущем все возможно
Пресс-секретарь Федерации футбола Туниса Кайс Регес рассказал о том, возможен ли товарищеский поединок против России.
Фото: Sport24