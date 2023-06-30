По сведениям СМИ, боссы "Вероны" хотели бы пролонгировать арендное соглашение с ЦСКА по аргентинскому страйкеру Адольфо Гайчу. Также в услугах футболиста заинтересован "Хартс" из Шотландии.
24-летний аргентинский форвард Адольфо Гайч носит цвета ЦСКА с 2020 года. В майке столичного коллектива аргентинец поучаствовал в 30 играх. В них он сумел 3 раза поразить ворота соперников москвичей и оформить столько же ассистентских действий. Руководство столичного клуба уже ранее отправляло футболиста в аренду в испанскую "Уэску" и итальянский "Беневенто".
Минувшей зимой Адольфо снова отправился в аренду. На этот раз его новой командой стала "Верона". "Хартс" по итогам завершившегося розыгрыша чемпионата Шотландии сумел финишировать на 4-й строчке. Это позволило шотландцам отобраться в квалификацию Лиги конференций.
Источник: социальные сети журналиста Германа Гарсии Гровы
Журналист Герман Гарсия Грова: "Верона" хочет продлить аренду Гайча. Также игроком интересуется шотландский "Хартс"
Аргентинский футболист ЦСКА Адольфо Гайч может перебраться в Шотландию.
Фото: "Чемпионат"