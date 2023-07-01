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Оливейра: надеюсь, "Зенит" сможет раскрыть огромный потенциал 17-летнего Педро

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Член тренерского штаба петербургского "Зенита" Вильям Артур де Оливейра высказался о трансфере 17-летнего Педро из бразильского "Коринтианса" в стан сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
– Педро пока только 17 лет, так что он еще не может перейти в нашу команду. Это молодой игрок, но он уже продемонстрировал хороший уровень игры. Очень техничный и универсальной футболист. Надеюсь, что сможем раскрыть его огромный потенциал, — передает слова Оливейры "Матч ТВ".

Накануне, 29 июня 2023 года, петербургский "Зенит" объявил о трансфере 17-летнего Педро из "Коринтианса". Новый сезон бразилец начнет в стане южноамериканского клуба. Но после того, как нападающему исполнится 18 лет, что произойдет в феврале 2024 года, Педро присоединится к команде с берегов Невы.

Нападающий Педро является воспитанником "Коринтианса". В 2023 году бразилец принял участие в 12 матчах. Ему удалось забить 2 мяча. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 2 миллиона евро.


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