"Есть вероятность того, что Вендел, Клаудиньо или Малком уйдут. Возможно, Педро взяли на замену кому-то из этих бразильцев", — сказал Зазулин.
Напомним, 17-летний Педро перейдёт в "Зенит" в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет. Российский клуб выкупил 50% прав на футболиста, 30% принадлежат "Коринтиансу", ещё 20 - самому игроку. Педро считается одним из самых перспективных игроков Бразилии своего возраста, его переход обошёлся "Зениту" в девять миллионов евро.
Педро уже успел дебютировать в сборной Бразилии U20, где в восьми матчах забил два гола. За основной состав "Коринтианса" вундеркинд не сумел отметиться результативными действиями в 10 матчах.
Источник: Sport24.
Селекционер "Зенита": есть вероятность ухода Малкома, Вендела или Клаудиньо. Возможно, Педро взяли им на замену
Селекционер академии "Зенита" Игорь Зазулин прокомментировал подписание главной командой бразильского вундеркинда Педро.
Фото: ФК "Коринтианс"