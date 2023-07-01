Матчи Скрыть

Кубок Париматч Премьер

Зенит
19:30
НефтчиНе начат

Селекционер "Зенита": есть вероятность ухода Малкома, Вендела или Клаудиньо. Возможно, Педро взяли им на замену

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Селекционер академии "Зенита" Игорь Зазулин прокомментировал подписание главной командой бразильского вундеркинда Педро.
Фото: ФК "Коринтианс"
"Есть вероятность того, что Вендел, Клаудиньо или Малком уйдут. Возможно, Педро взяли на замену кому-то из этих бразильцев", — сказал Зазулин.

Напомним, 17-летний Педро перейдёт в "Зенит" в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет. Российский клуб выкупил 50% прав на футболиста, 30% принадлежат "Коринтиансу", ещё 20 - самому игроку. Педро считается одним из самых перспективных игроков Бразилии своего возраста, его переход обошёлся "Зениту" в девять миллионов евро.

Педро уже успел дебютировать в сборной Бразилии U20, где в восьми матчах забил два гола. За основной состав "Коринтианса" вундеркинд не сумел отметиться результативными действиями в 10 матчах.

Источник: Sport24.


Малком Вендел Клаудиньо Педро Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится