- Не скучно ли становиться чемпионом каждый год? Не стоит ли поставить новую цель "Зениту" — пройти сезон без поражений? Главное — стать чемпионами. Каким образом — это уже второстепенное. Не хочется попробовать? Пробовать будем, конечно. А там посмотрим. Как получится. Цель — стать чемпионами, - приводит комментарий Сутормина "СЭ".
Вчера 29-летний российский универсал Алексей Сутормин вчера своим голевым пасом помог "Зениту" из Санкт-Петербурга обыграть "Нефтчи" (3:1) на предсезонном турнире. Он ассистировал российскому атакующему полузащитнику Зелимхану Бакаеву, который забил 3-й гол во встрече. Его будущее в стане чемпиона России пока остается неопределенным. Алексею хотелось бы больше получать игрового времени. В завершившемся сезоне футболист поучаствовал в 20 встречах (813 минут игрового времени) во всех соревнованиях. Какими-либо голевыми действиями игроку отметиться не удалось. Сутормина в свою команду зовет "Рубин". Руководство казанского клуба не скрывает, что ведет переговоры с "Зенитом". Алексей представляет цвета петербуржского коллектива с 2020 года. Он является 4-кратным чемпионом России. Также в активе зенитовца 1 Кубок России и 3 Суперкубка.
Сутормин: провести сезон без поражений? Главное — стать чемпионами. Каким образом — это уже второстепенное
Российский игрок "Зенита" Алексей Сутормин поделился своей точкой зрения по поводу целей на будущий сезоне.
Фото: ФК "Зенит"